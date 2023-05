Felismerhető a hazai 1 órája

Gyanút kelt, ha az epernek gumiszerű az állaga

Az epernek most van a szezonja, a gyümölcs nem csak ízletes, de egészséges is, mert nagy mennyiségben tartalmaz antioxidánsokat, illetve gyulladáscsökkentő tápanyagokat. Fogyókúrázóknak, diétázóknak is ideális választás lehet, mert 15 dkg eper mindösszesen 43 kalóriát tartalmaz.

Jóllehet hazánkban csak az utóbbi hetekben kezdett érni a szamóca, a boltok polcain szinte egész évben megtalálható. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatója szerint az import szamóca leginkább Spanyolországból vagy Görögországból érkezik hazánkba, de egyre nagyobb mennyiségben szállítanak gyümölcsöt Észak-Afrikából is. A vevőknek érdemes tudni, hogy a gyümölcs nemesítése során a legfőbb cél az, hogy az áru mutatós legyen, és a több napos szállítást is kibírja. Így született meg a „gumieper”, ami jól ellenáll az utaztatása során elszenvedett sérüléseknek. A gyümölcsöt még nagyon zöld állapotban szedik le, nagyjából nyolcvan százalékos színeződésben – ez okozza, hogy a külföldi eper lehet, hogy tetszetős, de az íze messze elmarad a napsütötte hazaiétól.

A hazai eper megjelenésekor a hatóságok fokozottan ellenőrzik a piacokon árusított termékek minőségét és származását, az import ugyanis olcsóbb és koraibb is, ezért volt már arra példa, hogy a szezon kezdetén magyarként kínálták, jelentős felárral. – A hazai szamóca általában április közepétől-végétől jelenik meg a piacon, az ennél korábban, itthon termesztettként árult termék gyanút kell, hogy keltsen – hívja fel a figyelmet a Nébih. Azt is tudni kell, hogy általában a magyar árszínvonal jóval meghaladja az importét, ezért érdemes például a pult környékét is szemrevételezni, mert van, hogy ott tornyosulnak az üres spanyol vagy görög rekeszek. – A hazai eper arról is felismerhető, hogy a színe pirosabb, az íze zamatosabb és mivel a termesztők többnyire éretten szedik – hiszen nem kell átutaztatniuk fél Európán –, húsa sem gumiszerű, mint sok esetben az import termékeknél – emelte ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

