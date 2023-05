A próbaüzem már zajlik, a nyár folyamán pedig a várhatóan már élesben fog működni a 15 milliárdos beruházásból létrejött pécsi Seiren-gyár. Tatsuo Kawada, a Seiren Co., Ltd. elnöke a megnyitón azt mondta, hogy 2021 elején döntöttek Pécs mellett, és azóta több mint két mozgalmas év van mögöttük, rengeteg dolog történt, de elkészültek és reméli sokat ad majd Pécsnek és az országnak is a pécsi gyár.