- Tavaly is a gépkocsi javítási szolgáltatásoknál sérültek sok esetben a fogyasztói érdekek - csakúgy, mint az azt megelőző évben -, ez a kérelmek mellett a tanácsadáson megjelent ügyfelek panaszaiból is kitűnik - áll a Baranya Vármegyei Békéltető Testület napokban közzétett, a tavalyi év munkáját összegző beszámolójából. - Elmarad a panasz jegyzőkönyv felvétele, a hibák dokumentálása - ezek az autószerelések kapcsán a legjellemzőbb hiányosságok. Olyan eset is előfordult, hogy a fogyasztó semmilyen dokumentummal nem rendelkezett, amivel eljárást tudott volna indítani - emeli ki a beszámoló.

Ugyanígy a családi házak felújítása, lakások karbantartása kapcsán az építőipari javító-karbantartó szolgáltatásokkal összefüggő kérelmek és tanácsadási igények száma is emelkedett a testületnél. Írásbeli megállapodás hiánya, áttekinthetetlen költség kalkulációk - ezek a leggyakoribb gondok, illetve a számla is sok esetben elmarad. - Jellemző az is, hogy a vállalkozás nem ad át jótállási jegyet, illetve a fogyasztó panaszáról nem vesz fel jegyzőkönyvet - állapítja meg a Békéltető Testület összegzése. A beszámoló egyben hozzáfűzi azt is, hogy a javító-karbantartó szolgáltatásoknál a jogszabály által megjelölt fél év jótállási idő ma már túlságosan rövidnek bizonyul, az elvégzett munkák jelentőségére, megnövekedett értékére, díjára tekintettel.