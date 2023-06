– Fejlesztettünk egy mobiltelefonos applikációt. Ha valaki például sétál az erdőben, és az útját egy patak keresztezi, látja, hogy van-e benne víz, csak pocsolyák maradtak a mederben, vagy teljesen ki is száradt. Ha készít erről egy fényképet, a telefonja megadja a GPS-koordinátákat, az applikáció révén már fel is tudja tölteni adatbázisunkba, és később az összes adatot meg tudja tekinteni honlapunkon. Ez neki 20 másodperc, számukra viszont nagyon értékes információ. Az alkalmazás Androidra és iOS-re is elérhető