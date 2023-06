Hamarosan megkezdődhet az aratás Baranya vármegyében is. Szűk hazánkban az idei tavaszi, illetve nyár eleji csapadékos időjárás meglehetősen megnehezítette az őszi vetések fejlődését, növényvédelmét, hiszen többet kellett permetezni, a nedves talaj viszont gyakran tartotta távol a munkagépeket a földektől. A gazdák egyik szeme pedig most különösen a szántóföldeken van, hiszen várják, melyik az az optimális időpont, amikor megkezdhetik az aratást. Erre még sok helyen a nedves talaj, illetve az árpaszemek magas nedvességtartalma miatt is várni kell, hiszen a szárítás tovább növelné az idén amúgy sem alacsony termelői költségeket.

Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai elnöke elmondta, a minőségről még korai beszélni, és tulajdonképpen mennyiségi adatok sincsenek még, de az már most látszik, hogy a termésátlag el fog maradni az elvárttól. Mindenesetre még kivárnak, amíg szárad az árpa. További probléma, hogy a hazánkban is terjesztett ukrán gabonaszállítmányok miatt nagyon alacsony a felvásárlói ár. A gazdálkodók az árpát, a búzát, a kukoricát, napraforgót (stb.) is kevesebb mint a tavalyi ár feléért tudják majd eladni.

Az Alföldön már több helyen végeztek próbaaratást, és mivel megfelelő volt a minőség, itt ott már megkezdhették az árpa betakarításával a munkát. A nedves talaj azonban még sok helyen gátol, és várakozásra kényszeríti a gazdálkodókat.