A felesleges áramfogyasztókat pedig célszerű kikapcsolni a hőségben, mivel a bekapcsolt elektromos berendezések is hozzájárulnak a beltéri levegő felmelegedéséhez. A kánikulában a főzés is legyen tudatos: olyan ételt készítsünk, ami alacsony hőfelhasználással jár, hogy ne fűtsük fel vele még jobban a lakást. – Hűvösebb lesz akkor is, ha gyakran felmossuk a padlót, és ahol lehet, ne használjunk szőnyeget – tanácsolja az NNK.