– Milyen hatása lehet Magyarországnak és Európának a fenntarthatóság terén globálisan? Hiszen gazdasági súlyunk és környezeti hatásunk eltörpül a világ nagyhatalmai mellett.

– Az, hogy találunk-e megoldást a fenntarthatósági problémákra, politikai kérdés. Mint ahogy az is, Magyarországon, Európában hogyan tekintünk saját szerepünkre. Ha globálisan nézzük,kis szereplők vagyunk, világszinten nehéz változtatni Kína, India vagy az USA nélkül. Ugyanakkor, ha felismerjük, milyen gazdag természeti kincsekkel rendelkezünk, amelyek erőforrások lehetnek, például a vízkészlet, termőtalaj és a biodiverzitás, akkor olyan intézkedéseket hozhatunk, amelyek védelmezik ezeket. Fontos megjegyezni, hogy az olyan gazdasági nagyhatalmak, mint Kína és az Egyesült Államok, a zöld átállást gazdasági lehetőségként kezelik. Olyan technológiákat fejlesztenek és exportálnak, amelyek környezetbarát módon állítanak elő tiszta energiát, emissziómentes járműveket és fenntartható ingatlanfűtési és szigetelési technológiákat. Az USA zöld vállalatokat vonz be, amelyek hozzájárulnak gazdasági növekedésükhöz és exportálják e technológiákat Európába, a kínai vállalatok globálisan vezetik az akkumulátorgyártást. Míg Európában általában az egyéni áldozatok és szigorú szabályozások mentén képzelik el a fenntarthatóságot, addig e nagyhatalmak lehetőségként tekintenek rá.

– Miben emelkedhet ki hazánk? Az innováció a kulcs?

– Ez igen komplex kérdés. Kis ország vagyunk, tehát a globális kibocsátáshoz nem sokban járulunk hozzá. Elsősorban így arra kell koncentrálnunk, hogy megoldásokkal álljunk elő, amelyek a globális problémák elhárításához közelebb visznek. Magyarországon kifejezetten erősek vagyunk a vízipari technológiában, különböző vízszűrők, turbinák, gátak építésében. Úgy gondolom, el kell mennünk például olyan országokba, ahol a sok víz vagy a kevés víz problémája van jelen, és megoldásokat kell kínálni. Ez Magyarország számára is kedvező gazdaságilag, illetve a globálisan kihívások megoldásában is előrébb lépünk. Ugyanez igaz az agrártechnológiákban is. Ha vannak előremutató fejlesztések, mind egyetemi, vagy céges szinten, ezeket az innovációkat kell piacképessé tenni és például olyan üvegház rendszereket telepíteni, amelyek csak megújuló energiahordozókat használnak, automatizáltak és csökkenthető bennük a vegyszerfelhasználás. Vagy például olyan öntözőrendszereket kiépíteni, amelyek minimalizálják a vízveszteséget. Magyarország szerepe abban lehet, hogy hagyományosan kiemelkedő szürkeállománnyal rendelkezünk – ezt kell a problémák megoldásának szolgálatába állítani, így az ország javát és a globális problémák megoldását is elősegítjük.