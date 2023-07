Kiemelkedő szerepe van az építészetnek a tudásipari vállalkozások, így az egyetemek életében is: a jól kialakított épületek, tudás- és közösségi terek a siker záloga - derül ki a PTE tájékoztatójából. A PTE Általános Orvostudományi Kar az ország felsőoktatási intézményeinek mezőnyében egyedüliként rendelkezik építészeti vízióval, egységes belsőépítészeti arculati kézikönyvvel, mely más intézmények és tudásipari szereplők számára is iránymutatásként, követendő példaként szolgálhat. Többek között erről is szó volt azon a közelmúltban lezajlott budapesti pódiumbeszélgetésen, ahol pécsi orvoskar építészeti víziója, a Campus és a Locus Cooperationis volt terítéken.