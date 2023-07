Hogy-hogy sok sót javasolnak nyárra - nem a sószegény étkezés a javasolt mindenkinek?

Tudom, hogy olybá tűnik, hogy az orvosok maguknak mondanak ellent. Ősztől tavaszig valóban az az optimális, ha nagyon kevés sót viszünk be a szervezetünkbe. Átlagosan 700 millilitert verítékezünk naponta, ami 24-25 fokot feltételez. Ennél magasabb hőmérsékletnél megfordul a tendencia, és kifejezetten sóznunk kell! Nagyon trükkös ez a dolog: az év nagy részében a fokozott sófogyasztás ellen neveljük a betegeket, ráadásul az alacsony nátriumszintnek nincs speciális tünete, nehezen felismerhető, és óvatosan kezelhető. Tudom, bonyolultnak tűnik, de a hőmérséklethez is adaptálnunk kell a sófogyasztásunkat, ez is a tudatos életvitel része kell, hogy legyen.

Mennyi sót fogyasszunk nyáron naponta?

A napi maximum van megszabva az ajánlásokban, a minimum nincs megszabva. Ekkora hőségben a szokványos többszörösét kell megcélozni: az illető ízlésének megfelelően, de jó erősen sózzon - ez általában elég is szokott lenni.