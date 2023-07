Magyarország első egyeteme és az OTP Bank folytatja együttműködését a 2023-2024-es tanévben is, az erre vonatkozó dokumentumot ünnepélyes keretek között írták alá a Rektori Hivatalban. Ez a kapcsolat immáron több évtizedre nyúlik vissza, így méltán kaphatja meg az esemény a hagyományos jelzőt.

Az aláíráson jelen volt prof. dr. Miseta Attila, a PTE rektora, aki köszöntőjében kiemelte, hogy Magyarország egyik legnagyobb pénzintézete fontos szerepet tölt be az egyetem életében, és régóta együttműködő, támogató partnere az oktatási intézetnek, különösen a Közgazdaságtudományi Karnak. A rektor úgy gondolja, hogy ezt a kapcsolatot nem csak megtartani, hanem erősíteni is tudják. Ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy fölmerült és reményei szerint perfektuálódik is, hogy egy készségfejlesztési megállapodást is aláír a két intézmény a későbbiekben.