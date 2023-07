Minden évben hagyományosan a Kossuth téren a baranyai termést népszerűsítő dinnyekóstoltatást tart a NAK baranyai szervezete. Kedden délelőtt 1,2 tonna ormánsági dinnyét osztottak szét az arra sétálók között. Rittlinger József, a NAK vármegyei elnöke elmondta, az idei év különleges, mert ilyen jó minőségű, ilyen jó, édes dinnye az elmúlt tíz évben nem termett. A terméssel a fogyasztóknak sincs problémájuk, de sokan panaszkodnak az árára.

– Én szeretném összehasonlítani egy fagylalttal – nem megbántva senkit –, hiszen amíg egy gyorsan elkészülő fagylaltból egy gombóc ötszáz forint, addig a dinnye kilója is ennyi, miközben sok idő, és sok gondos gazdakéz kell ahhoz, hogy ez ilyen jó minőségben az asztalra kerülhessen. Én úgy gondolom, hogy a dinnye mellett szól a voks, de ezen belül is a baranyai, illetve az ormánsági dinnye mellett

– fogalmazott Rittlinger József.

Horváth Zoltán főispán, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal vezetője szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy mire a termés eljut az asztalra, mennyi nehézséget kell a termelőknek kiállni, és nem biztos, hogy a végén sikeres, eredményes évet tudnak zárni. Ezzel utalt az elmúlt években drasztikusan megemelkedett inputanyagok (növényvédő szerek, műtrágyák, szaporítóanyagok) árára, és az időjárás viszontagságaira is. Az ormánsági termelők egy meghatározó részét az elmúlt hétvégi jégverés is elérte, a termelők komoly károkat szenvedtek el. Elmondta, hogy a vis maior alapból próbálják majd a ezeket a károkat valamilyen szinten kompenzálni, de várhatóan csak jövő tavasszal fog a dinnyetermelőkhöz a pénz odaérkezni. A fogyasztókat ő is, és dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke is a helyi termékek tudatos vásárlására ösztönözte, hiszen ezzel a helyi gazdaságot és a helyi munkaerőt támogathatjuk.