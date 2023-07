A piaci kínálatról elmondható, hogy sokszínű. A magyar termékek dominálnak: a zöldségeknél a paradicsom (szigetvári, mórahalmi), míg a gyümölcsfronton a magyar meggy, kajszi, cseresznye, és már megjelentek a magyar sárga- és a görögdinnyék.

– Igazán a jövő héten indul be a baranyai szezon. A sok eső nem igazán kedvezett a sárgadinnyének. Érzékenyebbek mint a társaik, a görögdinnyék. Most a meleg kellene, a napsütés. Úgy látom, idén is jó termés várható – mondta Szín József görög- és sárgadinnye-őstermelő a pécsi piacon.