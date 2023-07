A kötelező akciózást ellenőrzik

A kötelező akciózás mértékének 10 százalékról 15 százalékra emeléséről döntött nemrég a kormány, valamint augusztus 1-től kiterjeszti a kötelező akciók szabályait azokra a termékcsoportokra is, amelyek eddig az élelmiszer­árstop hatálya alá estek. A kereskedőknek gondoskodniuk kell, hogy mindenki számára láthatóan és érthetően jelezzék az üzletek az árcsökkentett termékek körét és az árcsökkentés tényét. A szabályok betartását az Igazságügyi Minisztérium szakmai irányítása alatt működő fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi. A vizsgálatok kiterjednek az árcsökkentés tényére és mértékére vonatkozó tájékoztatási, forgalmazási és árusítási kötelezettség megsértésnek vizsgálatára. Jogsértés megállapítása esetén a bírság akár több tízmillió forint is lehet, súlyosabb esetben ideiglenesen megtilthatják a kereskedelmi tevékenység folytatását is a jogsértéssel érintett üzletben, amelynek időtartama legalább egy nap és legfeljebb fél év lehet.