És végül elérkezett a visszaszámlálás ideje. A közönség soraiban már többen a telefonjukat bújták, hogy mikor jön már az SMS. És szép lassan meg is érkeztek. Ki nevetve, ki összepacsizva társaival, ki sírva borulva omlott partnere nyakába, ki rögtön tárcsázta a szülei, nagyszülei, tetsvérei számát a megkapott üzenet láttán, és a sikongatások is sorjában hangzottak fel a tömegben. Az öröm szépen végig hullámzott a közönségen. Volt olyan is, akinek nem sikerült, de ahogyan Miseta Attila fogalmazott: "Azok se keseredjenek el, akik ne adj Isten csalódottak lesznek, legközelebb sikerül."

A PTE kiváló eredménnyel zárta a 2023. évi általános felvételi eljárást, hiszen idén közel félezer hallgatóval több, mintegy ötezer-hétszázan kerültek be az egyetemre a nyári központi felvételi eljárás során. Ez a szám pedig várhatóan tovább növekszik a pótfelvételivel.

Kijelenthetjük, hogy a PTE intenzív beiskolázási kampánya idén is meghozta az eredményét, hiszen a PTE-re jelentkezők száma több mint kétezer-kétszáz fővel nőtt, sőt az első helyes jelentkezők száma is több mint ezerhatszáz fővel emelkedett a 2022-es évhez képest. A PTE karai jól szerepeltek az idei felvételi eljárás során, hiszen hét kar is növelte a felvettek számát.

Azt is meg kell említeni, hogy továbbra is töretlen az állami ösztöndíjas helyek népszerűsége, a felvettek mintegy hetvenkilenc százaléka a Kormány által kiemelten támogatott szakokra került felvételre. De a PTE iránti bizalmat igazolja az is, hogy az önköltséges formában tanuló hallgatók száma több mint négyszáz fővel emelkedett.