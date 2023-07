Igaz, a rendőrségi nyomozások, a súlyosabbnál is súlyosabb ügyek és kétes ügyletek, háttérbeli machinációk éppen arra világítanak rá, hogy jobb is kívül lenni a körön, és tudjuk, hogy nemcsak az ellenségeiket – ahogy ők kezelik a más nézetű ellenfeleiket –, hanem egymást is képesek feláldozni, leszalámizni, vagy éppen lekenyerezni, hol pozíciókkal, hol pénzügyi alkukkal. Van, akit nem sikerült, és ki is tálalt, bár ehhez bátorság is kellett, mert a baloldali bosszú olykor nem ismer határokat.