A K20 Kirakat pályázat nyertese idén a PTE lett, így ők vették birtokba a Király utca 20. szám alatti üzlethelyiséget, hogy november 30-ig helyet adjon nem csak a termékvásárlásnak, hanem csokoládé-, bor-, sör-, kávé és mézkóstoló interaktív workshopnak is. És ha ez még nem lenne elég, akkor a tervek között szerepel divatbemutató is a PTE termékeiből, valamint a PTE Táncoló Egyetem is készül látványos bemutatóval.