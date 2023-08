Jellemző, hogy a nyári klasszikus, a Balaton környéke lakóingatlanban egyike maradt a legkevésbé adott-vett területeknek. Ennek az oka az, hogy a tulajdonosok itt voltak a legkevésbé nyitottak az áralkura, és makacsul tartották az árat azokkal a vásárlókkal szemben, akik ezt a legkevésbé sem voltak hajlandóak megfizetni. Az ár tartását támasztják alá az Otthon Centrum elemzési adatai is. Az OC szerint tavalyhoz képest átlag 5,7 százalékos volt az áremelkedés. A legnagyobb felértékelődést a Dél-Alföld érte el közel 15 százalékkal, de a Nyugat-Dunántúl is 13,5 százalékot nőtt. A területi felértékelődések mértéke nagyon változó, és jellemző, hogy a fővárosi 9–10 százalék még mindig az átlag fölött van.

Patópálok falun?

A falvakban valamivel más oka van a hatalmas árakon hirdetett, de elavult fűtési technológiájú kockaházaknak. Az áraknak elvileg már csökkenniük kellett volna a meghirdetett árban is. Nominális értékben ez a csökkenés jelen is van (tehát működnek az alkuk), a meghirdetett árakhoz való ragaszkodás alighanem annak a jele, hogy enyhe volt a tél, és az akkor szorult helyzetben lévő tulajdonosok most egy boldog patópálos állapotban hiszik, hogy az ingatlan a korábbi áron is meghirdethető és eladható – majd egyszer. Ezt még fűti a falusi csok kiemelt helyzete is, amely sok községben valóban felverhette az ingatlanok árát, de nem a szigeteletlenekét. Az infláció augusztusra várható csökkenése árcsökkenést feltételezne. Mivel az áruházakban és a benzinkutakon sem érződik nagyobb inflációs csökkenés, a nem sürgős élethelyzetben lévőkön kívül senki nem csökkent magától árat.