A két egyetem tervezi a másik fél által kidolgozott oktatási modulok átvételét. Ennek megkönnyítése érdekében mind Pécsett, mind Belgrádban képzők képzése keretében osztották meg az adott tartalomhoz tartozó lényeges oktatásmódszertani ajánlásokat.

Mind a négy érintett országban ipari jó gyakorlatok kerültek összegyűjtésre; személyes mélyinterjúk és elektronikus megkeresések révén. A Pozsonyban ez év júniusában tartott nemzetközi projektrendezvényen egy helyi autógyár mutatta be saját hulladékhasznosítási gyakorlatát, illetve egy kisvállalkozás is megosztotta azt a módszertant, amely segíti a kínálati és keresleti oldal egymásra találását azzal, hogy az online piactér mellett személyre szabott műszaki tanácsadást és eljárástechnológiai megoldások felkutatását is biztosítják. A közös munka eredményei a https://www.projectdriven.eu/ honlapon, kiemelten a Kurzusok és a Kimenetek menüpont alatt érhetőek el. Az “Enhance skills and competences to boost ecological innovation in automotive industry – DRIVEN” című projekt az ERASMUS+ program támogatásával valósult meg (projekt azonosító: 2020-1-SK01-KA203-078349).