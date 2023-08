Méhészeti szempontból jól indult az idei év, hiszen jól teleltek a méhcsaládok, később azonban viszontagságosan alakult a szezon. A tavasz elején néhol fagyok érintették a gyümölcsösöket, regionálisan pedig az akácosokat is.



– Az első mézelő növényünk, a repce virágzása előtt és alatt nagyon sok eső esett, így tulajdonképpen a szerencsén múlott, hogy ki mennyit tudott pergetni. Baranya déli és középső részén alig lett repceméz, nyugati részén viszont többet sikerült a családoknak gyűjteni, ott a vetésterület is nagyobb volt. Sajnos a vármegye síkvidéki akácosai elfagytak, vagy megfáztak. Utóbbi a rosszabb, hiszen ekkor ugyan kivirágzik fa – a termelőket becsapva – viszont nem termel nektárt. A későn virágzó, hegyvidéki területek akácosait szerencsére ez kevésbé érintette

– értékelte az idei évet May Gábor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Baranya vármegyei szaktanácsadója.

Volt méhész, aki próbálkozott vándorlással, de a méhek szállítása nagyon költséges és kockázatos volt. Az akác elvirágzását követően ismét csapadékos lett az idő, amelynek következtében a kiöntött patakok és csermelyek miatt több helyen menteni kellett a méh­családokat. Ide kapcsolódóan pozitív fejlemény – tájékoztatott May Gábor – hogy a méhészeknek az idei évtől az OMME jóvoltából van biztosításuk elemi károkra, külső körülmények által okozott károkra. Mindez a tagdíj fejében, amelynek díja a tavalyihoz képest nem is emelkedett.

– A nyári méhlegelőkre már jobb körülmények voltak jellemzők, bár a hársméz sötétebb színe jelzi a sok esőt, az íze tökéletesen visszaadja a hárs zamatát. A napraforgót is kipergették már a méhészek, és ebből kiemelkedő mennyiség és minőség sikerült. Igaz, az idén többet is vetettek Baranyában napraforgóból, de nagyon jó körülmények között tudott mézelni. Mindig megfelelő mennyiségű csapadékot és hőmérsékletet kapott a növény, így az elmúlt évek legjobb minőségű napraforgómézét pergették a méhészek. Ajánlom mindenkinek a fogyasztását – mondta a szaktanácsadó.

Hamis kínai mézek árasztják el az Európai Unió piacát

Az idén bezuhantak a mézfelvásárlási árak az EU-t elárasztó kínai mézek miatt. A lédig vegyes virágmézek felvásárlási ára 50 százalékkal, helyenként többel is visszaesett, az akácméznek – amely mindig is kiemelt exportcikk volt – közel 40 százalékkal csökkent a felvásárlási ára. May Gábor elmondta, mindez önmagában is elég problémát jelent, de az még aggályosabb, hogy sem a magyar mézkereskedők, sem az OMME nem tudja, hogy ez meddig tart. Az sajnos kijelenthető, hogy az Unió hatóságai nem járnak el elég szigorúan a hamis importáruval szemben, pedig az Európai Unió saját hatóságainak vizsgálati eredménye szerint a kínai importmézek 60 százaléka hamis, tehát nem méz! Az eredmény megdöbbentő, de az még inkább, hogy ezek folyamatosan érkeznek az európai piacra.

– Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület a többi uniós tagország szakmai szervezeteivel közös fellépést kezdeményez. Tudjuk, hogy ez egy hosszú folyamat, de el kell indítani, mert az uniós méhészetek fennmaradása a tét – mondta May Gábor.

Mézpromóció lesz a pécsi vásárcsarnokban

A pécsi vásárcsarnok kezdeményezésére és szervezésében szeptember másodikától egy hónapon keresztül mézkóstoltatással egybekötött méhészeti kiállítás lesz. Ennek keretében keddtől péntekig a pécsi vásárcsarnokban tartanak majd a baranyai méhészek előadásokat és kóstoltatásokat iskolai csoportoknak és a látogatóknak. May Gábor, az OMME baranyai szaktanácsadója örömmel köszönte meg a vásárcsarnok vezetőjének és munkatársainak kezdeményezését és a programok szervezését.