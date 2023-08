Mit csinál az építész? Épületeket tervez, szinte művészi szinten. Munkáját egy tervekkel, makettekkel és videókkal fűszerezett interaktív előadáson ismerhetik meg a fiatalok az 1. tematikus napon, amikor papírból egy látványos, de egyszerű technika segítségével az épületmakettekhez hasonló térbeli alakzatot is létrehozhatnak. A saját tervezésű térbeli kompozíciót kirigami technikával alkotják meg, majd további műveletekkel ismerik meg behatóbban: fotózással, képkomponálással, de a program részeként fény-árnyék játékokat is játszanak, valamint fotómontázsokat is készítenek.

Mit csinál a mérnökinformatikus? Robotot irányít és programokat ír. A 2. tematikus napon a tetteké lesz a főszerep, a programozás, a robotika és a kibervilág iránt érdeklődők gyakorlati feladatokon keresztül ismerkednek a mérnökinformatikus léttel. A programban Scratch/MIT App inventor általi programozás is szerepel, egy játék megvalósítását követhetik nyomon lépésről lépésre. A diákok színes és intuitív környezetben találkozhatnak az algoritmikus gondolkodással, részt vehetnek robotok programozásában, például robotkarok mozgásának betanításában. Gesztúrafelismeréssel és augmented reality rendszerrel maguk is mozgathatnak robotkart, sőt megtapasztalhatják, hogy miként lehet testünk biológiai jeleit mérni.

Mit csinál az építőmérnök? Hidat épít, vasúti pályát tervez. A 2. tematikus nap az építőmérnökök sokoldalú és izgalmas világába is elkalauzolja a jelentkezőket. A játék a terhekkel, építsünk egy hidat! program keretében a fiatalok megismerhetik a szerkezeti anyagokat, hogy közülük melyikek használhatók építőipari célra, ezek mellett betekinthetnek a szerkezettervezői szoftverek működésébe: miként zajlik egy híd építése a gyakorlatban és a tervezőasztalon. Délután a térinformatika közlekedéstervezésben betöltött szerepe kerül fókuszba. Miként történik a térinformatikai adatnyerés, hogyan hozható létre digitális domborzatmodell vagy miként lehet megtervezni a közlekedési pályákat Civil 3D-programmal – ezekre is megkapják a választ a tematikus nap résztvevői.

Forrás: PTE

Mit csinál a gépészmérnök? Délelőtt forgácsol, délután szellőztet. A 3. tematikus napon az érdeklődők rálátást kapnak arra, hogy az eltérő anyagminőségek milyen technológiai sajátosságokat követelnek meg. A kar gépészműhelyében részt vesznek egy forgácsoló megmunkálás bemutatón, ahol maguk is megtapasztalhatják, hogy a különböző anyagminőségű próbatestek miként viselkednek az egyes technológiák alkalmazásakor. A délutánt a levegő- és a vízminőség bűvkörében töltik, többek között megismerkednek a vízellátórendszerek motorjával, a szivattyúval és az ivóvízhigiéniával, valamint a „jó otthoni légkörrel”, azaz a kontrollált szellőzés rejtelmeivel. A laborban a hővisszanyerős lakásszellőző rendszerek kialakítási lehetőségei kerülnek középpontba.

Mit csinál a környezetmérnök? Vizet tisztít és hulladékgazdálkodást folytat. A 4. tematikus napra azokat várják, akik a természeti környezetünket védő gondolkodással és technológiákkal szeretnének megismerkedni. A délelőtt a vízkezelésé és a víztisztításé lesz, a természetközeli szennyvíztisztítást mutatják be a Környezetmérnöki Tanszék kutatási mintatelepén. A résztvevők vízminőségi paraméterek mérésével – pl. pH, vezetőképesség, kémiai oxigénigény, ionok – vizsgálhatják a víztisztítás hatékonyságát. Délután pedig tanulmányútra mennek a Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központba, ahol annak járnak utána, hogy mi történik a hulladékkal a begyűjtés után: mi az a mechanikai biológiai hulladékkezelő, hogyan működik a válogatómű, a zöldhulladék-komposztáló telep vagy a hulladéklerakó. Arra is választ keresnek, hogy miként hasznosítható energetikai célra a települési szilárd hulladék, a szennyvíziszap vagy a fahulladék.