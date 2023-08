A kutatóintézet a konkrét megoldás kialakításában és megszervezésében is munkálkodik.

– Év elején felvettük a kapcsolatot valamennyi érintett intézménnyel: az Agrárminisztériummal, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, a Baranya Vármegyei Kormányhivatallal és a Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetségével. Örömmel tapasztaltuk, hogy mindenki nyitott volt az egyeztetésre. Hogy felgyorsítjuk a folyamatot, a napokban felkeressük a hazai összes oltványtermelőt, illetve törzsültetvényest, és egyenként szerződünk velük. Célunk, hogy minden együttműködő partnerünkkel augusztus végéig leszerződjünk, így a pécsi fajtákból a következő évre tervezett oltvány-előállítás zökkenőmentes lesz, és a szőlész-borászokat sem éri semmilyen kár.

Mint Madaras Zoltán elnök elmondta, a gyakorlati megoldásra is van javaslatuk az együttműködés jegyében.

– Elsődleges ajánlatunk, hogy a fajtafenntartásért oltványonként maximum 5 Ft többletköltséget építsünk be az árba, ez egy átlagos, 500 forintos oltvány esetében 1% árnövekedést jelent. Ez az összeg a nyugat-európai fajtafenntartói hozzájárulás mértékéhez képest nagyságrendekkel kisebb, de számunkra így is hatalmas segítség, amit célzottan és teljes mértékben fajtanemesítésre és klónszelekciós kutatásokra tudunk fordítani. A tervezett áremelésről megkérdeztük partnereinket is, szerintük az 1%-os emelés elfogadható, az árba könnyen beépíthető.