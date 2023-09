– A klímaváltozás jól érzékelhető az elmúlt évtizedekben. Az elmúlt néhány év is nagyon jól mutatja ezt a folyamatot: nagyon száraz év után, csapadékban gazdag év jön, nő a tavaszi fagyok és a hőhullámok gyakorisága – kezdte Kozma Pál.

– Más körülmények is kihívás elé állítják a szőlősgazdákat.

– A környezetvédelem határozott társadalmi elvárás, ami tükröződik az Európai Unió törekvéseiben is. A Green Deal elnevezésű program a kijuttatott növényvédőszerek mennyiségének 50 százalékos csökkentését írja elő 2030-ig. Ezen felül az EU-ban folyamatosan tiltják be a különböző, a mezőgazdaságban használatos vegyszereket, hatóanyagokat, a szőlőtermesztőknek így egyre kevesebb eszközük van arra, hogy megvédjék az ültetvényeket.

– Mit tehetnek akkor?

– A környezetvédelem és a klímaváltozás kihívásaira egyik válasz a kórokozókkal szemben magas fokon ellenálló és versenyképes minőséggel rendelkező fajták előállítása és a gyakorlatba történő bevezetése. Ezek a fajtatulajdonságok a jövedelmező termesztéshez is jelentősen hozzájárulnak. Ezen a területen jelentős eredmények születtek Pécsett az elmúlt két évtizedben. Ezt jól bizonyította ez az év is, az innovatív rezisztens fajták új nemzedéke növényvédelem nélkül is helyt állt a peronoszpóra és a lisztharmat támadásainak.

– Konkrét példát is említene?

- Az elmúlt években az intézet húsz peronoszpóra és lisztharmat rezisztens fajtát jelentett be állami elismerésre, közülük többek között állami elismerést kapott a Pinot regina, Pálma, Andor, Borsmenta fajták. Két fajta EU-fajtavédelem alatt áll, jelentős mértékben Olaszországban is szaporítják. Brazília Santa Catarina nevű szövetségi államából is kedvező hírek érkeztek: a fajták kitűntek a ellenállóképességükkel és borminőségükkel.

– A peronoszpóra és a lisztharmat mellett mire kell még figyelni?

– A megváltozott körülmények miatt eddig háttérben levő kórokozók előtérbe kerültek, köztük a feketerothadás, amely a betegség számára kedvező körülmények között védekezés nélkül a termés akár száz százalékát is elviheti. Ezt a rezisztenciát is be kell építeni az új fajtákba. Tekintettel arra, hogy már nem vagyok a szőlészeti kutató munkatársa, ezt intézeten kívül végzem. Ez a szenior – junior program. A rezisztencia források felkutatása során kiderült, hogy édesapám egyik fajtája, a Csillám kiemelkedő feketerothadás rezisztenciával rendelkezik. Ennek a rezisztenciának a beépítését az általam nemesített fajtákba megkezdtem, az új nemzedék ebben az évben hozza az első termését.