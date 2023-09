Az infrastruktúra fejlesztése mellett a Körber szakemberei szerepet vállalnak az oktatásban is. A gyár informatikai szakembereinek részvételével több olyan kurzus indul szeptembertől, amelyeken nagyvállalati IT megoldásokról és az SAP vállalatirányítási rendszerről tanulhatnak a hallgatók. Lesznek tematikus szakmai előadásokkal egybekötött üzemlátogatások és a cég munkatársai diplomamunkák bírálatában és tudományos diákköri dolgozatok témavezetésében is részt vesznek az együttműködés keretében. Mindezek mellett a Körber informatikai szakmai gyakorlati programot is indít, amelynek révén hatékonyabban valósulhat meg a gyakorlati tudás integrálása az informatika területéhez tartozó szakok (gazdaságinformatikus BSc és MSc, programtervező informatikus BSc) oktatásába.

– Ezek a lehetőségek részben már elérhetőek a TTK hallgatói számára, részben pedig az aktuális szemeszterben indulnak első alkalommal. A hétköznapi munkánkon, valós tapasztalatainkon alapuló kurzusaink népszerűek a diákok körében, akárcsak a gyakornoki programok. A közgazdasági és a műszaki-informatikai karokkal hasonló együttműködés valósul meg és nagyon jó tapasztalataink vannak

– beszélt a várakozásairól Katona Gábor, a Körber Hungária ügyvezetője.

Az együttműködés harmadik kulcsterülete az innováció.

- Szeretnénk kiszélesíteni a kar kutatási-fejlesztési tevékenységét a Körberrel közösen indított, új projektekkel. Ennek révén integrálni tudjuk a szakmai és piaci ismeretanyagukat a tudományos közegbe, és olyan eredményeket elérni, amelyekből mind mi, mind a gyár profitálhat. Ezek adott esetben konkrét versenyelőnyt hozhatnak a felek számára

– vázolta a terveket Dr. Trócsányi András, a Természettudományi Kar dékánja.