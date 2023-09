Az alma nem egy fajtája fellelhető a boltok, a piacok, így a pécsi vásárcsarnok asztalain is, főleg most, hogy beköszöntött az időszaka. Ottjártunkkor magunk is elcsodálkoztunk azon, mennyi fajtát kínálnak az árusok – abban azonban mindegyik megegyezett, hogy egytől egyig csábítóan nézett ránk a pultokról.

Nem túlzás azt mondani, hogy az alma egy igazi csoda, ráadásul nem csak egy gyümölcs, hanem szimbólum is. Szerepel mitológiákban, a Bibliában, de Tell Vilmost, vagy éppen az egyik vezető szoftvercéget is említhetnénk vele kapcsán. Fogyasztása közben C-, B-vitamin, magnéziumot, vasat, káliumot, különféle foszfátokat és savakat juttatunk szervezetünkbe. Jótékony hatással van az emésztésre, az agyműködésre és még sorolhatnánk.