Van egy olyan termék a pécsi vásárcsarnok asztalain is, ami egyre inkább népszerű hazánkban is. Ez pedig az édesburgonya, amivel jómagam sokáig nem voltam kibékülve, mert nem tudtam hová tenni az édes ízét. De ez egy igen különleges táplálék, mert nevével ellentétben semmiféle rokonságban nem áll a krumplifélék családjával.

Ha a zöldségeknél lennének szuperhősök, akkor ő lenne az egyik legerősebb. Ez a hős igazi szuperbajnoka a szervezetnek. Nagyon jó a cukorbetegek számára, segít az egészséges vérnyomás fenntartásában, az emésztésben, a bélműködésben, de C-vitamin- és béta-karotin-gazdagsága miatt erősíti az immunrendszert, de gyulladáscsökkentő és a szem egészségét is támogatja.