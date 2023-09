Hankó Balázs szerint a következő feladat a Szakmák Világbajnokságát, a WorldSkills versenyt Magyarországra hozni.

„Azt szeretnénk, hogy ezen a sikeren felbuzdulva, válasszák a szakmát a fiatalok, mert egyszerre vagyunk jók informatikában, mechatronikában, robotikában, szépségápolásban, betegápolásban, a szoba-festő, a szárazépítő szakmákban” – mondta.

Magyarország 2023. szeptember 5–9. között nyolcadik alkalommal vett részt a Szakmák Európa-bajnokságán, a EuroSkills Gdansk 2023 versenyen, melyen 32 országból mintegy 600 fiatal szakember mérte össze tudását 42 hivatalos versenyszámban és 1 bemutató szakmában.

Európa-bajnok lett informatikai rendszer-üzemeltető versenyszámban, csapatversenyben Bandúr Tamás és Koncsik Zsolt, akik – a magyar versenyzők által elért legmagasabb pontszámmal – a Nemzet Legjobbjai címet is elnyerték. Az összes versenyszám eredményeit tekintve a legmagasabb pontszámmal Best in Europe díjjal Európa legjobbjai lettek.

Szintén Európa-bajnok lett Hidvégi János webfejlesztő, Nagy Dániel épületasztalos, Czimmer Bálint festő, díszítőfestő és Offner Márton víz-, gáz- és fűtésszerelő.

Ezüstérmes lett ipari robotika versenyszámban, csapatversenyben Farkas Bálint és Kovács Erik.

Az államtitkár által említett, szakmák olimpiájának is nevezett WorldSkills megméretést tavaly Olaszországban rendezték, ahol Czimmer Bálint az 5. helyen végzett, s kiválósági díjat nyert díszítőfestő versenyszámban.

A WorldSkills Hungary program részeként Magyarország fiatal szakemberei két nemzetközi versenysorozatban, a kétévente megrendezendő WorldSkills és Euro­Skills versenyeken mérettetik meg magukat.