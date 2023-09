Tájékoztatása szerint Szigetváron, Mohácson és Pécsváradon pedig 260 és 300 ezer forint között mozog az átlagos négyzetméterár. Ide tartozik Komló is, amely a második legnagyobb ingatlankínálattal rendelkező település a vármegyében, az átlagár ott pontosan 268 ezer forint négyzetméterenként, ami tavalyhoz képest 5 százalékos drágulást jelent.

Balogh László közölte: a csupán egy-egy eladó ingatlant kínáló településeket is figyelembe véve Baranyában 36 olyan település található, ahol 100 ezer forintnál alacsonyabb a négyzetméterár. Mint megjegyezte, ezen ingatlanok állapota, elhelyezkedése valószínűleg indokolja ezt a nyomott árat. Ezt is figyelembe véve Baranya megyéről is elmondható, hogy akár öt-hat-hétszeres különbségek is vannak az egyes települések ingatlanárai között.

A szakértő úgy vélte, ez nem meglepő ugyanis ilyen szintű különbségekkel a budapesti agglomerációban is találkozni, igaz ott az árak magasabbak. Balogh László szavai szerint, ugyan ezen tendenciák elsőre izgalmasnak, vagy akár rémisztőnek hathatnak, azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a nehéz gazdasági időszakok elmúltával éppen azon ingatlanok esetében „tapasztalható felértékelődési potenciál, amelyek kifejezetten olcsónak számítanak”.