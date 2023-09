A kft. fő profilja a vasbetonszerkezet-építés. A sokéves szakmai tapasztalatból adódóan munkáikat megbízható, magas minőséget nyújtó munkatársakkal, kiemelkedő szaktudású építésvezető kollégák irányításával végzik. Az általuk kivitelezett épületek, építmények között egyaránt találhatók lakóépületek és irodaházak, logisztikai központok, mezőgazdasági épületek (terménytárolók, silók, szárítók, állattartó telepek), egészségügyi létesítmények, ipari épületek. Kivitelezési munkájukat megbízhatóan, magas minőségben végzik és tapasztalatukat nemcsak a szerkezetépítésben, hanem saját beruházású ingatlanok építésében és értékesítésében is kamatoztatják.

2021-ben több fejlesztés is történt. A cég arculata modernizálódott, honlapja megújult. A telephely épületét is ebben a szellemben újították fel. Folyamatos a fejlődés, amit a sokasodó megbízások is mutatnak. Az idei évben tovább fejlesztették a zsalu- és járműparkot, valamint számítástechnikai fejlesztés is történt. Jelenleg is több jelentős beruházásban érintettek. A teljesség igénye nélkül: a MOL százhalombattai finomítójában történő fejlesztésekben vesznek részt. Elkezdődött az ország legnagyobb kukoricafeldolgozójának bővítése, melynek szerkezetépítését végzi a cég. Szálkán a térség egyik meghatározó borászatának új egységeinek kivitelezését végzik. A közelmúltban fejezték be többek között Pécsen egy Parkolóház és a Gyermekklinika (SBO), Dunaszekcsőn sertéstelep, Budapesten irodaház, több városban sportcsarnok, terménytároló, szennyvíztelep építését. Ügyfeleik elégedettsége és vissza-visszatérő megbízása a legjobb referencia számukra. Bővebb információ a következő honlapon érhető el: www.shbau.hu.

Az SH-BAU Mérnöki Kft. keres megbízható, önállóan dolgozni tudó ács-állványozó, kőműves és segédmunkásokat (szerkezetépítésben való jártasság, jogosítvány előny). Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a [email protected] e-mail-címen vagy a 06-20/446-4999-es telefonszámon lehet.