Tavasszal már Villányig autózhatunk az autópályán

A horvátok még ezen a héten elkezdik a Pélmonostortól a magyar határig vezető sztráda építését, amit mi, a másik irányból néhány hónap múlva már be is fejezünk. Ezt követően, 2024 márciusában forgalomba helyezik az M6-os új szakaszát a villányi csomópontig. Többek között erről számolt be Hargitai János országgyűlési képviselő a magyar-horvát közlekedési munkacsoport ülését követően.

Fotó: Löffler Péter

A trianoni gyalázat eredményeképp számos településrészt elválasztottak az országcsonkítók úgy, hogy egyszerűen közöttük húzták meg a határt. Így akár az is előfordulhatott, s elő is fordult, hogy az egyik utca Magyarországé maradt, a másik pedig egyik napról a másikra egy idegen államhoz került. A trianoni gyalázat eredményeképp számos településrészt elválasztottak az országcsonkítók úgy, hogy egyszerűen közöttük húzták meg a határt. Így akár az is előfordulhatott, s elő is fordult, hogy az egyik utca Magyarországé maradt, a másik pedig egyik napról a másikra egy idegen államhoz került. Ugyanaz megtörtént az egymással szoros gazdasági és egyéb kapcsolatban lévő, szomszédos falvakkal is. A közöttük való átjárás aztán évtizedekig szinte lehetetlenné vált, de sok esetben még ma is körülményes. Erről a sárokiak is sokat tudnának mesélni. A Mohács közelében található, határmenti község és a drávaszögi Főherceglak között mindössze másfél-két kilométer a távolság, de a két szomszédos helység lakosainak 35-40 kilométert kell autózniuk, ha kapcsolataikat ápolni akarják - mivel közéjük állt az országhatár.

Ezen a lehetetlen állapoton a település közötti új út megépítése változtathat, ami magyar részről Sárok és a határ között már esztendőkkel ezelőtt elkészült. Hargitai János, a mohácsi választókerület országgyűlési képviselője a magyar-horvát közlekedési kérdésekkel foglalkozó munkacsoport legutóbbi ülését követően azt közölte, hogy a horvátoknak jövő tavaszra lesz meg az építési engedélyük a Főherceglak-országhatár közötti szakaszra, amelyet követően részükről is elkezdődhet az építkezés. A beruházás befejezése után új közúti kapcsolat jön létre a két ország között. A munkacsoport foglalkozott az M6-os autópálya ügyével is. A nemzeti oldal politikusa ezzel kapcsolatosan arról adott hírt, hogy Bóly és Ivándárda között január végéig befejeződik a sztráda építése, amit a villányi csomópontig jövő márciusban forgalomba helyeznek. A horvátok Pélmonostortól észak felé ezen a héten kezdik meg az autópálya építését. A beruházás 18 hónapot vesz igénybe, így 2025. márciusban várható az utolsó 5-km átadása a horvát oldalon. Ekkor egy közös átadóval a két ország forgalomba helyezi a határmetszésponton összekapcsolódó autópályát. Mivel ez az utolsó hiányzó szakasz a horvát A5-ösből, így az M6-os teljes kiépítésével 2025 első felére már 300 kilométer hosszú egybefüggő gyorsforgalmi kapcsolat jön létre Budapest és a bosnyák-horvát határ között.

