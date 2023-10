Az üres porta nem kér enni, maximum a fűnyírás okoz bosszúságot a tulajdonosnak, aki csak ritka esetben hajlandó megválni a nagy értéket képviselő ingatlanától. Mondjuk akkor, ha annak árát házfelújításra szeretné fordítani valamelyik városban, kihasználva ezzel az év végéig kérelmezhető városi csokot. A városi csok 2023. december 31-ig kérelmezhető használt ingatlan megvásárlására, meglévő ingatlan bővítésére, illetve új építésű ingatlan megvásárlására és új ház felépítésére is. A max. támogatási összeg a lakáscéltól és a vállalt gyermekek számától függ.

Inkább telek, mint lakás

A telek kiváló befektetési forma, ezért nem nagyon van rá áralku-lehetőség. Aki tehette, még a nagy ingatlanboom elején bevásárolt ingatlanból, és azóta befektetési céllal használja a bérbe adott lakást. Az elszállt lakásárakkal azonban képtelenség volt lépést tartani, a tehetősebbek inkább városi telket vadásztak. Az építési vállalkozók befektetési céllal, hiszen egy kisebb belvárosi portára is elfér a többlakásos társasház. Nem is maradt sok eladatlan üres porta a városokban. Mára általánosságban elmondható, hogy inkább a kisebb településeken, a nagyvárosi agglomerációban érdemes nézelődni, ott olcsóbbak a porták. De ami van, azok után sem kapkodnak most a vevők, kevesen akarnak manapság építkezni.

Az építőanyagár betett

Sokan még 1-3 évvel ezelőtt megvették a telket, de az építőanyagok árnövekedésére nem készültek fel, így az építkezés elmaradt, a telek pedig üresen áll. Az Ingatlanbazár kimutatásaiból jól látszik, hogy főleg nagyvárosi befektetési telkeket keresnek, ez is megáll az érdeklődés szintjén, a tranzakciók számában nem mutatkozik.

Mivel az új építésű piac a magas építőanyagárak miatt befagyott, és a vállalkozók még a régi portfóliót sem adták el, illetve fejezték be, így a kereslet az újabb telkekre alacsony.