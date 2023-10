Almabormámorban fürdik 42 perce

Amerikai szakértő is támogatná a baranyai cidertermelést

Olvashattak hírportálunkon Gergely Anikóról, aki Abaligeten kezdett cidertermelésbe, illetve a jövő almaborászainak képzését, alapanyagokkal való ellátását is lehetővé teszi. A vele való ismeretség révén járta be vármegyénket Brighid O’Keane, az Észak-Amerikai Cider Intézet ügyvezető igazgatója. Brighiddel már az egyetemi borbirtokon is elbeszélgettünk, most pedig hazájába visszatérve reflektált a Pécsen és környékén szerzett tapasztalatokra.

– Mivel foglalkozik az Észak-Amerikai Cider Intézet? – A Cider Institute of North America (CINA) szerteágazó tevékenységet folytat. Tartunk ciderkészítők számára oktatásokat, segítve a termelési folyamatokat. Együttműködünk olyan észak-amerikai és kanadai egyetemekkel, amelyek az iparág számára releváns kutatásokat végeznek, mint például a Cornell University. Kapcsolatokat teremtünk ezen egyetemek és a cideripar szereplői között, így segítve, képezve a cidertermelőket, illetve fejlesztve a szakmai színvonalukat, technikáikat. – Milyen céllal látogatott el Pécsre? – Gergely Anikó meghívására érkeztem, akivel az Egyesült Királyságban találkoztunk egy nemzetközi ciderkészítőknek szóló eseményen. Azért is érkeztem Pécsre és Baranyába, hogy többet tudjak meg a magyar cider- és boriparról, ugyanis korábban borászattal foglalkoztam, és ez a két terület szorosan összekapcsolódik a gyakorlatban is.

– Milyen benyomásokat szerzett látogatása során? – Nagyszerű volt ez a pár nap Baranyában, és úgy látom, rengeteg lehetőség nyílik arra, hogy Magyarországon, és kifejezetten Pécs környékén növekedjen a cideripar. Az az eddigi tapasztalatom, hogy az erős alma- és almabortermelő közösségek gyakran erős szőlő- és borvidékeken vannak jelen, és Pécsen adott ez a feltétel. Magyarország híres minőségi almáiról, mégis még csak néhány cidergyártó található az országban. Az Abaliget Garden Projects pedig felbecsülhetetlen erőforrásokat jelent a helyi almafajták megőrzéséhez és védelméhez a jövőbeli cidergyártás számára, és izgatottan várom, hogy lássam, hogyan folytatódik a ciderműhely növekedése. – Milyen tanácsot fogalmazna meg a baranyai cideripar számára? – Az Észak-Amerikai Cider Intézet sikerének nagy része a cideripar szereplőivel, és a kutatóintézetekkel való együttműködésünknek köszönhető, mint például a Cornell Egyetem. Nagyszerű lenne látni, ha a Pécsi Tudományegyetem követne egy hasonló modellt, és technikai erőforrásokat biztosítana az almaültetvények és ciderkészítők számára a régióban és az országban. Az Észak-Amerikai Cider Intézet lelkes partner ebben a törekvésben. Pécs vendégszerető hozzáállása, büszkesége és együttműködő szelleme, valamint a borvidék erős alapja lehet a cidertermelés növekedésének.

