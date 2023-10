A Villányi borvidék vezető fehér fajtája az olaszrizling (de nem csak itt, hanem a határon túli borvidékeken is meghatározó fehérszőlő-fajta), ez nem is változott az elmúlt 20–30 évben, ugyanakkor most felfutóban van ebben a térségben az Irsai Olivér, amelynek aránya egyébként országos szinten is növekvő tendenciát mutat. A fehérszőlő-arány a siklósi szőlőhegyen a legmagasabb, de persze itt is kék szőlőből van több.

A piaci változások nyilvánvalóan a felvásárlási árakban is megmutatkoznak. A fehér szőlőket az eddigi évekhez képest jobban keresik most, a megnövekedett keresletet viszont a rendelkezésre álló mennyiséggel nem lehet feltétlenül kielégíteni, és ennek nyilvánvalóan árfelhajtó hatása is van, ami várhatóan egészen addig fennáll majd, amíg a kereslet és a kínálat egyensúlyi állapota újra be nem áll.

Kiváló minőséget hozott az idei év

Lassan minden gazda befejezi a szüretet, amely után a hegyközségek a termelőktől megkapják az adatokat. Pontos mennyiséget tehát még nem lehet tudni a Villányi borvidékre vonatkozóan, ugyanakkor az eddig beérkezett adatok alapján kijelenthető, hogy átlagos termésmennyiséget hozott az idei szüret.

– Aki meg tudta védeni az ültetvényét a gombabetegségektől, annak jó átlagos termésmennyiséget hozhatott az év, a minőség pedig kifejezetten jó volt, hiszen az augusztus-szeptemberi időjárás, de még az októberi is kedvezett a szőlő érésének – mondta Nagy Gergely.