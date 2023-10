Az EXPO Center termeit elfoglaló rendezvényen már a belépéskor elfogja az embert egy fantasztikus érzés. A hangulat leírhatatlan, de talán a következő szavakkal lehet a legjobban érzékeltetni: nem akarok elmenni, pécsi akarok maradni. Nem véletlen az a mottója a PTE-nek, hogy „Mindenki Pécsi akar lenni”.

A PTE Kultúrfeszt egy pályaválasztási fesztivál, ahonnan ugyan rengeteg információval, tapasztalattal megy haza az ember, de még több élménnyel, amelyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a szívek ehhez az intézményhez húzzanak, amikor sor kerül a felvételi jelentkezési lap beadására.

A negyedik alkalommal megrendezett eseményre minden eddiginél többen érkeztek, és nem csak a régióból, hanem az ország minden pontjáról jöttek vendégek. Közel négyezren látogattak ki az EXPO Centerbe, középiskolások, szüleik és tanáraik egyaránt.

A változás az eddigi évekhez képest az volt, hogy külön teremben mutatkoztak be a PTE partnerei, a város kulturális intézményei és gazdasági partnerei. Kitelepült például a Pécsi Állatkert és Akvárium-terrárium, ahol élő kígyóval is találkozhattak az érdeklődők, de a Frey Cukrászda által külön az egyetem számára készült süteményt is megkóstolhatták, valamint a Magyar Honvédség is a helyszínen volt, hogy ismertessék a középiskolásokkal munkájukat.