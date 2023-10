Ripszám István tájékoztatása szerint a franciák konkrétan az illír, azaz balkáni elterjedésű tölgyfajta, a csertölgy, valamint az ezüst hárs iránt érdeklődnek igen komolyan. Mindez gyakorlatban azt jelenti, hogy pécsi szakemberek Párizs melletti tanulmányutakon vettek részt, továbbá a franciák már a mecseki magok tárolásáról, kezeléséről, a csemetetermesztésről és annak technológiájáról és a kiszemelt fafajták hasznosításának mikéntjéről kértek gyakorlati ismereteket a Mecsekerdő szakembereitől.

Ripszám István kitért arra is, hogy francia partnereik természetesen más irányokban is keresik a megoldást az újrafásítás kivitelezésére. A többi között különböző tölgyfajokkal, emellett pedig az Észak-Afrikában honos atlaszcédrussal is kísérleteznek. Sokat elmond a felek közötti együttműködés milyenségéről, hogy az állami erdőgazdaság szakemberei figyelemmel kísérik a francia kollégák fent ismertetett kísérleteinek eredményeit is.

A szakember lapunknak korábban beszámolt arról, hogy már a mecseki erdőgazdálkodásban is egyértelműen tapasztalhatóak a klímaváltozás hatásai. Ugyan a Mecsek nem lesz kopár terület a jövőben sem, azonban egyes fafajok, köztük a bükk és a fenyőfélék visszaszorulhatnak, más őshonos fajták, mint a molyhos tölgy és az ezüst hárs viszont előtérbe kerülhetnek – nyilatkozta akkor.