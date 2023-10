Orbán Imre, a piac gombaszakellenőre elmondta, hogy a csekély 5-6 milliméter eső után a Mecsekben ugyan nem, de a Zselicben és Barcs környékén is megjelent több kedvelt gombafaj. A tölgyesek után most a fenyőerdőkben a vargánya kezdett előjönni.

A pécsi vásárcsarnokban várhatóan a következő napokban is fellelhető lesz a kiváló pörköltalapanyagként számon tartott gévagomba, mellette a tölgyfa-érdes tinóru, a piruló galóca, valamint a szemcsésnyelű fenyőtinóru is.

Mivel utóbbi a kerti, udvari fenyőfák mellett is beindult, a lakossági szakellenőrzésre is hoznak belőle – mondta Orbán Imre, aki hozzátette, ha jelentősebb, azaz olyan 40-50 milliméter eső érkezne, a következő időszakban előbújnának a kedvelt őszi gombafajták, többek között a pereszkék is.

Hogy az árakról is szóljunk, munkatársunk úgy látta, a gévagomba kilóját 2000, a tölgyfa-érdes tinórut 3000, a piruló galócát 5000, az ízletes vargányát pedig 7000 forintért kínálták a vásárcsarnokban.