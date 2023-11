A szüret Diósviszlón történik, a szörpkészítést viszont Pécsen saját kezűleg végzi a család, ebben a szezonban például 2-3 ezer üvegnyi szörpöt készítettek el. Természetesen a recept titkos, de annyit azért megtudtunk, hogy Mónika nagymamájának receptjei alapján kezdték el készíteni a szörpöket, majd négy éven keresztül kísérletezték ki a pontos arányokat. Hogy tartósítószer mentes, egészséges és nem utolsó sorban finom is legyen a végeredmény. Eddig minden kézzel készült, ám a jövőben szeretnének pályázni gépesítésre valamint saját lepárlóüzemet is működtetnének, hogy minél több vásárlót kit tudjanak szolgálni termékeikkel. Továbbá tervezik azt is, hogy látogatható legyen a farm, szeretnénk, hogy más is láthassa és élvezhesse náluk a természet ajándékait.

Fotó: Löffler Péter

Mónika a Baranyai Termelőkért és Kézművesekért Egyesület tagja, ők nevezték be a szörpversenyre is. A Fritz Farm termékeit a pécsi vásárcsarnokban, a Kincses Baranya pavilonnál is megtalálhatjuk, helyenként a búza téri kistermelői piacon is megvásárolhatjuk, és saját weboldalukon keresztül is megrendelhető. Ezen kívül több baranyai vendéglátóhelyen is megkóstolhatjuk a szörpöket. Így például a pécsi Piccola Toscana-ban, akikkel Mónika évek óta jó kapcsolatot ápol és ők is motiválták arra, hogy nevezzen be különböző versenyekre.