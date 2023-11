Fontos számunkra, hogy ezekkel a kiállításokkal egyszerre értékes tudást és jó szórakozást is biztosítsunk a látogatóknak. A víziónk az, hogy az új vásárcsarnok, mint a régió legnagyobb piaca olyan legyen, ami nemcsak építészeti megjelenésével, de színes árukínálatával gasztronómiai és kulturális élményeket is nyújtva igazi közösségi térré váljon. Szeretnénk, ha az új Pécsi Vásárcsarnokra már nem, mint egyszerű piacra tekintenének! A csarnok nemcsak a vásárlások tere lehet, hanem találkozóhely és közös élmények színhelye is.