Gere Andrea, a Villányi Marketing Műhely nevében mondta el, hogy az 1990-es évek elején Villányt gyakran hasonlították Toszkánához, a hasonló mikroklimatikus adottságai miatt. Villányban, a nemzetközi borkóstolókon gyakran teszik oda a villányi bor mellé a toszkán franc-okat is, hogy lássák, hogy hol tartanak minőségben, ár-érték arányban.

A programon Stefano Dini agrárszakértő vont párhuzamot a két borvidék között, majd Emiliano Falsini toszkán borász is bemutatkozott. A délelőtt kiemelt programja a legjobbnak választott 12 Cabernet és Villányi Franc kóstolása volt, melyeket maguk a termelők mutattak be. Ezt követően a borok gasztronómiában betöltött szerepét Gianni Annoni étteremtulajdonos mutatta be, délután pedig a toszkán borokról, és az olasz olivaolajokról hallhatott a közönség szakmai előadást.