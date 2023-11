2019. január 10-én nagy reményekkel nyitott meg Pécsen az első csomagolásmentes bolt, Niczuly Enikő és Bartal Gábor vezetésével. Azután több csomagolásmentes bolt nyitásával is próbálkoztak vállalkozók a baranyai vármegyeszékhelyen, de hamar be is zártak. A Zöld Blokk törekvéseit egyébként díjjal is jutalmazták, 2020-ban megkapta a Made in Pécs díjat: egy zöldebb Pécsért kategóriában. Ez az elismerés annak idején büszkeséggel töltötte el a házaspárt, hiszen jól jelezte, hogy számon tartják őket a városban, emellett sok erőt is adott a folytatáshoz, minden körülmények között. A kertvárosi üzlet már csak november 25-ig várja a vásárlókat, megszűnésével Pécsen már csak a Forrás üzletházban található Magaméri Shop csomagolásmentes bolt marad elérhető. Bartal Gábor elmondta, a vásárlóikat oda irányítják, hátha egy bolt megállhat a talpán a városban.