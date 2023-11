Gere Tamás és Zsolt Pincészeténél évente 30-40 hektoliternyi, Muscat Ottonel szőlőből préselt mustot töltenek Bag in Boxokba, illetve palackokba. S mint Gere Zsolt borász elmondta, nagyon szeretik a vendégek, és viszonteladók is vásárolnak belőle. A vacsorákhoz jellemzően az alkoholt nem fogyasztó vendégek kérik, illetve érdekes tapasztalás gyűjthető abból is, hogy az adott mustból végül milyen bor lett.

Otthonra is vihetünk

Ha családos vendégek érkeznek a pincészetbe, a gyerekeknek a szülők mustot kérnek, hogy amíg ők az étteremben elfogyasztanak egy-egy pohár bort, a must révén a kicsik sem maradnak ki a kóstolásból. Bag in Boxban, vagy palackozva számos villányi pincészet kínál mustot, így otthon is élvezhetjük a finom és egészséges nedűt.