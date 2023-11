A csarnokba érkezéskor rögtön a halbolthoz siettünk, amelynek szomszédságában állították fel a Magyarországi halakról szóló tárlatot, ahol helyet kapott egy nagy akvárium is a kiállítás sztárjaival.

Sokan vásároltak is halakat a gasztronómia katedrálisának halboltjában, amelynek tulajdonosa Sándor Ferenc, aki elmondta, hogy az emberek leginkább pontyot visznek, amit a sorban aztán a szürke harcsa követ, de kárász, keszeg, apróhal is szokott a bevásárlószatyrokba kerülni. Az is kiderült, hogy a halfogyasztási adatok nem a legjobbak Magyarországon, pedig hazánkban nagyon sok őshonos faj van, amiket sokkal bátrabban kellene fogyasztanunk.