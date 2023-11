Mint megtudtuk, a szóban forgó eszközt is felvonultató MEDICA csaknem 70 ország több mint 5300 kiállítójával és 83 000 látogatójával a világ egyik legnagyobb vállalatok közti orvosi szakvására. Az innovatív termékek és szolgáltatások széles skáláját mutatja be az orvosi képalkotás, laboratóriumi technológia, diagnosztika, egészségügyi informatika, mobil egészségügy, valamint fizioterápiás/ortopédiai technológia és orvosi fogyóeszközök területéről. Az első osztályú fórumok, konferenciák és különleges show-k kiterjedt programja érdekes előadásokra, szakértői beszélgetésekre is lehetőséget adott, így a kiállítás a Z Elektronika számára is kiváló alkalmat jelentett nemzetközi kapcsolatok építésére és szakmai visszajelzések gyűjtésére. A begyűjtött tapasztalatokat és új ismeretségeket a pécsi cég felhasználja majd a berendezés továbbfejlesztéséhez és értékesítéséhez.

– A Z Elektronika a MEDICA-val egyidőben a hannoveri Agritechnica Agrárgépipari- és Technológiai Kiállításon is új fejlesztést mutatott be. A Fertitronic nevű terméke folyamatos szenzoros méréseket végez, amelyek alapján előre beállított határokon belül változtatja a kijuttatott anyag mennyiségét. A termék olyan gazdálkodóknak ajánlott, akik kontrollálva e kijuttatott mennyiségeket optimalizálnák a rendelkezésre álló korlátozott erőforrásokat – tudtuk meg a cég részünkre eljuttatott közleményéből.