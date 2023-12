Imádja a villányi vöröseket

Gilbert Balázs feleségével 2018-ban a Tokaji borvidéken Gilberries and Wine néven kezdett el borászkodni, ráadásul mára már Pécsen is több helyen megtalálhatóak a boraik. Egyetemista korában is a legtöbbször villányi vöröseket ivott. Gilbert még a mai napig úgy véli, hogy Villány kiegyensúlyozottabban ad jó minőségű, fogyasztóbarát borokat, mint Tokaj. Példaként Miklós Csaba munkásságát folyamatosan nyomon követi. Példaértékűnek találja, hogy a borokat miként köti össze a szolgáltatásokkal és az élménnyel.