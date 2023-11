December 14-én újra Pécsre várják a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, valamint a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara (PTE MIK) által meghirdetett versenyre a középiskolások és egyetemisták alkotta kétfős csapatokat, hogy összemérjék logikai és programozói tudásukat.

A verseny lehetőséget biztosít a tehetséges középiskolai diákok és egyetemi hallgatók számára programozási tudásuk megmérettetésére. Tavaly mintegy 160-an – versenyzők, kísérők, cégképviselők – vettek részt a Prograce-en, amely egyben találkozási lehetőséget biztosít az informatikával foglalkozó vállalatok és leendő munkavállalóik számára is. Az esemény az érdekes, játékos feladatok megoldásán keresztül felkeltheti, tovább mélyítheti a pályaválasztás előtt álló középiskolások elkötelezettségét a műszaki területek, azon belül is az informatika iránt, egyben betekintési lehetőséget kínál számukra az egyetemi életbe is. A versenyzőknek számos kihívás között azzal is szembe kell nézniük, hogy rövid időn belül miként tudnak megoldást találni egy hirtelen felmerült problémára. Ez a fiatalok problémamegoldó képességét, valamint gyors reagálási készségét is fejleszti, mindkettő elengedhetetlenül szükséges mind a tanulmányaikban, mind pedig a jövőbeni munkahelyükön.