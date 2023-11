Mint ismert, Gyurcsány Ferenc DK-ja a napokban jelentette be, hogy az MSZP mellett 2024-ben ők is Péterffyt támogatják az önkormányzati választáson. Ezért a DK-s színek alatt induló Péterffy a központi támogatás emelkedését aligha fogja a szélesebb nyilvánosság elé tárni, hiszen ezzel Gyurcsány céljainak tenne keresztbe.

Péterffy ugyanakkor a közel kétmilliárdos növekményt azért sem verhette nagydobra, mert ennek az összegnek a másfélszeresét, mintegy hárommilliárdot egyébként ők szednek be a pécsiektől ingatlanadó formájában. A legutóbb pedig általuk bejelentett kedvezménnyel is csupán városi szinten 200 milliót adnak a pécsieknek, ami mindössze havi pár száz forintot jelent 52 ezer háztartásnak. Bár nyilván címkézett forrásról van szó, de összességében a várost gazdagítja a fenti többletbevétel is, amiből szinte a teljes ingatlanadó kétharmadát el lehetne törölni.