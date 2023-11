A 173 négyzetméteres, háromszintes épület három külön bejárattal rendelkezik, a nyitott teraszról és az erkélyekről pedig egy csodálatos kertben is gyönyörködhet.

A LIDO HOME KAPOSVÁR által kiadásra kínált SZENTLÁSZLÓN található CSALÁDI BIRTOK jellemzői:

Eladó jó környezetben ez a 3 szintes családi ház a hozzá tartozó 8,7 hektáron elterülő halastavakkal, erdővel!

Ezt az ingatlant a tulajdonosa folyamatosan karban tartja, minél kényelmesebb, lakhatóbb legyen!

1995-ben masszívan téglából épített ingatlan.

2021-ben az ingatlan korszerűsítésen esett át!

173m2 m2 a lakótér területe.

87000 m2 parkosított telek tartozik az ingatlanhoz, amely parkosított, részben fákkal van beültetve.

Parkolás zárt garázsban és beállón.

Teljes közművekkel.

Az ingatlanban víz, villany, napelemek bekötve.

Fűtése központi fűtéssel padlófűtésen keresztül megoldott, illetve hűtő-fűtő klíma is beszerelésre került.

Erkélyéről csodálatos kertje tárul elénk!

3 szinten fürdőszoba + Külön Wc + 2 konyha étkezővel, 4 szoba,2 nappali.

Az épület 3 külön bejárattal rendelkezik, de belülről is megközelíthető mind a 3 szint, praktikus, kényelmesen kialakított, igényes ingatlan.

Az épület 3 szintből áll:

A ház különböző szintjeit zárt lépcsőházon keresztül lehet megközelíteni.

Terasza és az erkélyei nyitottak,

Szobái teljes értékű, rendes belmagassággal rendelkeznek, nyílászárói műanyagból készültek.

Az épület kívülről kapott egy 5 cm-es szigetelést!

Minden szinten a szobák fa padlóval borított, a többi helyisége járólapozott.

Az utca csendes, kiváló pihenést biztosít a következő tulajdonosának is.

Több generáció vagy nagycsalád számára is alkalmas családi ház. Akár vállalkozások számára is az ingatlan, a halastavak és a hatalmas terület akár horgász versenyek, koncertek, egyéb rendezvények lebonyolítására is alkalmas!”