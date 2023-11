Hazánkban több borvidék is vulkanikus kőzeten terül el, addig Ausztriában egy ilyen található, a nevében is ezt a tulajdonságát hirdeti: Vulkaland. De több hasonlóság is van a dél-stájer borvidék, valamint a Badacsony és a Somló között. Mindhárom helyen bazalt alapkőzetű tanúhegyeken termesztik a szőlőt, mindhárom borvidék tanúhegyeit a Pannon-tengerből származó különböző vastagságú üledékes kőzet fedi, valamint ha a Badacsonyt és a Somlót egy csapatba tesszük, fajtaszerkezetük is nagyon hasonló.

A borokat a felsőfokú WSET okleveles Juhász Dániel mutatja be az eseményen, amelynek maximális létszáma 26 fő, így a részvételt előre kell jelezni.

A programra való regisztráció elérhetőségeiért keressék fel a párbaj Facebook-eseményét.