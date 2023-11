A rangsor szempontjai között egyebek között a barátságos légkör, a megélhetési költségek, a biztonság, a megfelelő éjszakai élet is szerepelt. Az adatokat a jelenleg az adott város valamelyik egyetemén tanuló hallgatóktól szerezték, akik több szempont szerint, egy ötös skálán osztályozták az adott város teljesítményét.

Az összesített listán a dobogós helyeket Melbourne, Berlin és Newcastle szerezték meg, Magyarországról a fővároson túl csak Pécs fért be az első ötvenbe!

A vizsgálatban nyilatkozó megkérdezettek így összegezték tapasztalataikat Pécsről:

„Még hétköznap is rengeteg a nemzetközi parti és a kulturális est. Sok étterem áll rendelkezésre, kiszállítást is vállalnak, az ételek finomak és megfizethetőek. Sok bár tart nyitva éjjel és mindegyik tele van! Pécs olyan város, ami tele van hagyományos és kulturális (művészeti és építészeti) dolgokkal.”

„Tényleg nagyon szeretem Pécset, nem olyan nagy, mint a főváros, de nem is olyan drága, mint az.

Sok itt az egyetemista, így kulturálisan sokszínű és nagyon befogadó. Az albérlet olcsóbb más városokhoz viszonyítva, de általában véve sem drága itt az élet. Pécs városközpontja pedig annyira cuki és egyedi!”

Ha az 50 várost soroló listát nem összesítve, hanem aspektusonként vizsgáljuk, Pécs a 6. legjobb az alacsony megélhetési költségeket tekintve. Ami különösen szívmelengető az előkelő helyezésben, az tovább két dolog:

a kutatásban résztvevők szerint a PTE hallgatói kifejezetten, nagyon-nagyon kedvesek, és mivel több, nemzetközi hallgatókat is befogadó felsőoktatási intézmény (ellentétben a rangsorban feltűnő metropoliszokkal) nincs ezen a településen, minden pozitív visszajelzés a Pécsi Tudományegyetemre vonatkozik.

- Minden hallgatói visszajelzést komolyan kell vennünk. Nagyon fontosak a kritikák, amelyek alapján tovább tudjuk fejleszteni az egyedi pécsi interkulturális tanulási-kutatási környezetünket, és természetesen rendkívüli módon örülünk az ennyire egyértelmű pozitív véleményeknek is. A PTE fenntartható és minőségi nemzetköziesítése szempontjából ezt az előkelő helyezést is jól fogjuk tudni kommunikálni a világban – kommentálta a rangsorban elért eredményt dr. Tarrósy István, a PTE Nemzetközi Igazgatóságának vezetője - derül ki az egyetem közleményéből.