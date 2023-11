16 befektetőt hajtottak el

Elvileg baloldali városháza azért hozta létre a gazdaságfejlesztési főosztályt, hogy befektetőket hozzanak Pécsre, de e téren nagyon súlyos elmaradása van a baloldali önkormányzatnak. Ezért is volt különös jelentősége annak, hogy Péterffyék saját bevallásuk szerint 16 befektetőt hajtottak el politikai okokból, mert állítólag szerintük káros akkumulátorgyárat építettek volna. Csakhogy semmilyen tanulmányt, érdemi szakvéleményt nem mutattak be ezekkel kapcsolatban, valójában bemondásra, a baloldal által már hangolt közhangulatot meglovagolva döntött a beruházók elküldéséről Péterffy. Ezt pedig tetézte azzal februárban, hogy e tárgykörben hozott a koalíciója elutasító politikai kiáltványt, amely információink szerint komoly nagyvállalatokat bizonytalanított attól, hogy Pécset, vagy környékét válasszák. Ugyanis nem bízhatnak abban, hogy Péterffyék valamilyen egyéb okból, a politikai céljaiknak megfelelően, támadást intézzenek ellenük.

Szegedre mennek, de Pécs mellé nem mernek?

Egyre valószínűbb az, hogy a szintén baloldali vezetésű Szegeden telepedik le az elektromos autókat és buszokat is gyártó kínai óriásvállalat, a BYD. A sajtóinformációk szerint kormány nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá nyilvánította a projektet, bár egyelőre a város önkormányzat nem mondott részletetek, de nyilvánvalóan összefüggésben van azzal is, hogy Orbán Viktor nemrég Kínában járt, s úgy tudjuk, hogy autókat gyártanának az alföldi városban.

Pécs közvetlen szomszédságában, Nyugat-Baranyában azonban szintén lenne hely nagyobb beruházásnak, és bár nem Pécs határain belül van az a 450 hektáros terület, amelyet kijelöltek ipari parknak, a vármegyeszékhely önkormányzatának negatív hozzáállása súlyosan befolyásolja az ide letelepedni szándékozókat. Úgy tudjuk, hogy nemcsak a BYD lenne az egyetlen, amelyik hazánkba érkezne Kínából és elektromos gépjárműveket gyártana, hanem a több mint egymilliárdos országból másik autóipari vállalat is szóba jöhet.

Szijjártó Péter egyébként éppen a héten erősítette meg, hogy „fontos, hogy a következő időszakban a déli országrészre fókuszáljunk, ezért a szegedi térség, Baranya vármegye esetében is ipari parkok kijelölésére került sor".

Akksis roller az „jó", akkumulátor az „rossz"

Elárasztották ugyan a várost akkumulátoros rollerekkel és akkumulátoros buszokat is beszereztek, de fellépésükkel riasztóan hatottak még azokra a befektetőkre is, akik nem csak akkumulátorgyárban gondolkodtak volna. A keleti kultúrákban, a kínai üzleti életben sok esetben nemcsak az anyagi szempontok lényegesek, hanem az a bizalom is, amelyről a partnerek egymást biztosítják.

A baloldal részéről azonban egyelőre saját pozíciójuk megőrzését tekintik elsődlegesnek, ezt pedig a választói attitűd meglovaglásával, hangulatkeltéssel tudják elérni – tudtuk meg forrásunktól, aki ennek a gondolkodásnak logikáját is felvázolta: ennek a hangulatkeltésnek áldozatul is eshetnek a befektetők, hiszen a hétköznapi választók számára az üzletemberek nem fognak úgysem üzleti titkokat elárulni, a baloldal pedig nyilván hallgatni fog ezekről a kudarcokról.