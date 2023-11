A szakértő úgy látja, hogy két ok miatt sem kell rövid távon komolyabb drágulással számolni az ingatlanpiacon a CSOK Plusz miatt. A lakáspiacról az elmúlt másfél évben a vevők 40 százaléka eltűnt a magas hitelkamatok miatt, aminek következtében az árak csökkenésnek indultak. A csokos vásárlók pedig eddig is kevesebben voltak, mint a lakástámogatás nélküli vevők, ráadásul a jövőre hatályba lépő CSOK Plusz már csak a gyermeket vállaló családok számára lesz elérhető – magyarázta Balogh László.

Egyúttal arra hívta fel a figyelmet, hogy a CSOK Plusz alapesetben egy visszafizetendő kedvezményes hitel, amit az eladók sokkal kevésbé tudnak „beárazni” mint egy vissza nem térítendő támogatást. Azaz a Balogh László szerint habár a CSOK Plusz árnövelő hatása korlátozott, de a lakáspiaci forgalmat közvetlenül és közvetve is élénkítheti.

Arról, hogy ez Pécsett, illetve a megyében mit jelent Balogh László kifejtette: Pécs a megyeszékhelyek között a hetedik legdrágább, a többi között Győr és Debrecen után, ezért a CSOK Plusz kínálta összegek itt jobban tudnak hasznosulni. Azaz akár nagyobb ingatlant lehet venni ugyanazért az összegért, mint a drágább megyeszékhelyeken.

Balogh László elemzéséből az is kiderült, hogy azon baranyai kistelepülésen,ahol a Falusi CSOK is igénybe vehető az ingatlant keresők számára, a CSOK Plusz további lehetőségeket tartogat. Ugyanis – folytatta – a Falusi CSOK is kibővült: a használt lakást vásárolók egy gyerek után egymillió, két gyermek után négymillió, három gyermek után pedig 15 millió forint vissza nem térítendő támogatásból gazdálkodhatnak, és ez kombinálható a CSOK Plusszal – hangsúlyozta a Dunántúli Naplónak a szakértő.

Igen ritka, extrém esetben akik nulláról három gyermeket vállalnak egy kis vármegyei településen, azok tudják igényelni a Falusi CSOK-ot 15 millió forint értékben, továbbá a CSOK Pluszt 50 millió értékben. Utóbbinál a második és harmadik gyermek megszületése után 20 millió forintot nem kell visszafizetni. Ezeken felül pedig igényelheti a Babaváró kölcsönt is 11 millió forint értékben, ami a gyermekek születésével jóváíródik teljes egészében. Ez 46 millió forint vissza nem térítendő támogatási összeget jelent – mutatott rá Balogh László emlékeztetve arra is, hogy ehhez 30 millió forint hitelt is fel lehet venni. Mindez – summázta – azt eredményezheti, hogy a felkapott baranyai kistelepülések ingatlanárai is felzárkózhatnak a nagyobb városokéhoz.